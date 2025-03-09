لبنان.. انتشار واسع لشعبة المعلومات في طرابلس لضبط الأمن وملاحقة المطلوبين

قال مصدر صحفي في لبنان مساء يوم السبت، إن مدينة طرابلس شهدت انتشارا مكثفا لعناصر شعبة المعلومات في إطار جهود فرض الأمن وملاحقة المطلوبين والمخلين بالاستقرار.

وأفاد المصدر بأنه تم وضع حواجز ثابتة وأخرى متحركة في عدة شوارع. وذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد تصاعد الفلتان الأمني في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن شعبة المعلومات شددت على أنها لن تتهاون مع أي شخص مطلوب للقضاء. وأوضح أن هذه الخطوة لاقت ارتياحا واسعا بين الأهالي وأصحاب المحال التجارية الذين أشادوا بجهود الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار.