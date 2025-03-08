إستشهاد مواطن لبناني بغارة من مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

ذكرت مراسلة القناة الروسية اليوم السبت، باستشهاد شخص وإصابة آخرين بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي الصوانة وخربة سلم جنوب لبنان، حيث أظهرت الصور، اشتعال النيران بالسيارة عقب استهدافها.

وكانت التقارير قد أفادت مساء الجمعة، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة بيت ياحون ووادي مريمين الواقعة بين بلدتي زبقين وياطر جنوبي لبنان.

فيما أشارت المراسلة إلى أن نحو 20 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت العديد من الأودية والمناطق الحرجية في أطراف زبقين وبيت ياحون والعيشية والريحان وأنصار والبيسارية جنوبا.

كما صرّح موقع "النشرة" الإخباري مساء الجمعة، بأن ثلاثة لبنانيين أصيبوا جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار على تجمع للأهالي قبالة جدار كفركلا بمحافظة النبطية في جنوب لبنان.

ولا يزال هناك جزء كبير من كفركلا محتلا من الجيش الإسرائيلي، كما أن الطريق الرئيسية المؤدية للبلدة مقطوعة رغم أن اللبنانيين يرغبون بالعودة إليها لتفقد منازلهم، علما أن ربع السكان لم يتمكنوا من زيارة منازلهم بسبب مواصلة إسرائيل استهداف كل من يقترب من الحدود وإغلاق الجيش الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وخلف القصف الإسرائيلي على لبنان أكثر من 4 آلاف شهيد و16 ألفا جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، فيما تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.