الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا

دعت الجامعة العربية، اليوم السبت، إلى تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، مؤكدة ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، حيث ذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، مشيرة إلى المواجهات التي وقعت هناك.

وأعربت الأمانة العامة، عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل العشوائي، بالإضافة إلى إدانتها لأي تدخلات خارجية تسعى إلى تأجيج الأوضاع الداخلية في سوريا.

كما أكد البيان، على أن هذه التدخلات تهدد السلم الأهلي وتفاقم التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة الحرجة.

في حين أوضحت الأمانة العامة، أن الأوضاع الجارية تتطلب تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحصن السلم الأهلي، من أجل تفويت الفرصة على أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.