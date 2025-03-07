مقتل 16 عنصرا على الأقل من عصابات الجولاني خلال اشتباكات مع قوات المعارضة السورية في اللاذقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 16 عنصرا على الأقل من قوات الارهابي ابو محمد الجولاني الذي اختطف سوريا بدعم تركي قطري في هجمات نفذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.

وأفاد المرصد عن "مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة وريفها" في محافظة اللاذقية حيث تدور الخميس مواجهات تخللها قصف نفذته السلطات باستخدام الطيران المروحي، بحسب المرصد.