"محادثات غير مسبوقة".. إدارة ترامب وحماس تبحثان إطلاق سراح رهائن أمريكيين

ذكرت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، (5 آذار 2025)، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس حول إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وحسب الموقع تعد هذه المحادثات، التي يقودها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، غير مسبوقة، حيث لم يسبق للولايات المتحدة أن أجرت اتصالات مباشرة مع حماس، التي صنفتها كـ"منظمة إرهابية" عام 1997.

وقد جرت الاجتماعات بين بوهلر ومسؤولين من حماس في الدوحة خلال الأسابيع الماضية.

ورغم أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل حول إمكانية التواصل مع حماس، إلا أن إسرائيل علمت ببعض تفاصيل المحادثات عبر قنوات أخرى، وفقا لمصدر مطلع.

تفاصيل المفاوضات

وقد ركزت المحادثات على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، وهو جزء من مهمة بوهلر كمبعوث لشؤون الرهائن.

كما شملت المناقشات إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل إطلاق جميع الرهائن المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وكان من المقرر أن يسافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى رحلته بعد أن رأى عدم إحراز تقدم من جانب حماس، وفقا لمسؤول أمريكي.

ويختلف نهج ترامب في التعامل مع الصراع بشكل واضح عن نهج الرئيس بايدن، حيث هدد مرارا حماس بعواقب وخيمة واقترح "السيطرة الأمريكية" على غزة.

ويمثل التفاوض المباشر مع حماس، خصوصا دون تنسيق كامل مع إسرائيل، خطوة غير مسبوقة لم تقدم عليها الإدارات السابقة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة في غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي أن 35 منهم قد قتلوا. من بين الرهائن المتبقين 5 أمريكيين، بينهم إدن ألكسندر (21 عاما)، الذي يعتقد أنه لا يزال حيا.