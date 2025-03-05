برنامج الأغذية العالمي محذراً: إمدادات الغذاء في غزة تكفي لأقل من أسبوعين

صرّح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي لتشغيل المطابخ العامة والمخابز لمدة تقل عن أسبوعين، وذلك بعد أن أوقفت إسرائيل دخول الأغذية والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى إلى القطاع، إذ يأتي هذا في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد، الذي فرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف الضغط على حركة حماس للقبول بترتيب بديل لوقف إطلاق النار، بعد مرور ستة أسابيع على هدنة هشة بين الطرفين.

وأشار "برنامج الأغذية العالمي" إلى أن المساعدات الإنسانية التي سمح بإدخالها خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار لم تكن كافية، وأن المخزون الغذائي المتبقي بدأ ينفد بسرعة، مع إعطاء الأولوية لتوزيعه على السكان الأكثر احتياجا.

كذلك حذر البرنامج من أن مخزون الوقود في غزة يكفي لبضعة أسابيع فقط، ما ينذر بأزمة إنسانية متفاقمة في حال استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الضرورية.