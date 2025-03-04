حماس: نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية

رحبت حركة حماس بانعقاد القمة العربية بالقاهرة في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير

وقالت الحركة في بيان لها ان عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة

ونثمن كلمات القادة والزعماء في القمة العربية التي أكدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير شعبنا

واضاف البيان نثمن الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية ونعده موقفا مشرفا ورسالة تاريخية

وتابعت الحركة في بيانها اننا نؤكد أن شعبنا المدعوم بموقف عربي موحد قادر على إفشال محاولات التهجير والضم والتوطين

ونرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية وندعو لتوفير جميع مقومات نجاحها

مشيرة الى ان دعوة القمة العربية لتنفيذ اتفاق وقف النار إسناد سياسي لشعبنا وضغط على الكيان لمنعه من تغيير الاتفاق ونؤكد ضرورة إلزام العدو المجرم باحترام تعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

ودعا البيان إلى اتخاذ خطوات عربية موحدة لإجبار الاحتلال على تنفيذ بنود الاتفاق والضغط لإدخال المساعدات

ودعا إلى الضغط على الاحتلال للشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق

ورحبت حماس خلال بيانها بما ورد في بيان القمة العربية بشأن بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية لتعبر عن تطلعات شعبنا

واكدت ان تطلعات شعبنا تتحقق عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن

ودعت الدول العربية إلى الاستمرار في دعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدو المجرم

وتابعت ندعو دولنا العربية إلى التصدي لأطماع العدو التوسعية وخططه للهيمنة على حساب فلسطين ودول المنطقة وشعوبها