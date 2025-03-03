سوريا - لبنان - فلسطين

انفجار ضخم يهز طرطوس السورية


أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار ضخم هز مدينة طرطوس على الساحل السوري. وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن الدخان يتصاعد عند جسر بلاطة غربية. 

وأضافت: "توقعات بحصول عدوان اسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية".

الى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، "هجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال غربي سوريا".

بدوره قال مصدر أمني بحسب قناة "الجزيرة"، إن "الغارات الإسرائيلية استهدفت كتيبة الدفاع الجوي في محيط مدينة طرطوس"، مشيرا الى أن "القصف الإسرائيلي على كتيبة الدفاع الجوي بطرطوس تسبب بإصابات طفيفة لمقاتلين من وزارة الدفاع".

 

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