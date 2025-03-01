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سوريا - لبنان - فلسطين
سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق وانباء اولية عن قصف لطيران الاحتلال الصهيوني
وكالة انباء براثا
110
2025-03-01
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سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق وانباء اولية عن قصف لطيران الاحتلال الصهيوني
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