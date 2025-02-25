سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله تقبل التبريكات والتعازي بالسيدين نصر الله وصفي الدين (طاب ثراهما)


تقبل حزب الله الثلاثاء التعازي والتبريكات بسيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي الشهيد هاشم صفي الدين، وذلك في باحة عاشوراء في محتلة الجاموس بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية والعسكرية اللبنانية والاجنبية، وحشود شعبية كبيرة، إذ انطلقت المراسم عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث بدأ الحضور بالتوافد، فحضر وفد من حركة امل ضم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد ورئيس الهئية التنفيذية جميل حايك، كما حضر وفد عن فصائل المقاومة الفلسطينية، كما حضرت وفود من تونس والعراق واليمن ونيجيريا وايران.

كذلك حضر معزيا “ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني” في لبنان حامد الخفاف إلى باحة عاشوراء، كما حضر وفد من الحزب “السوري القومي الاجتماعي” ووفد من ضباط الأمن الداخلي والأمن العام ووفد من اللقاء الإعلامي الوطني.

وقدم رئيس “حركة الشعب” النائب السابق نجاح واكيم واجب العزاء بالشهيدين العزيزين. كما حضر النائب السابق إميل إميل لحود والوزير السابق زاهر الخطيب إلى باحة عاشوراء لتقديم التعازي والتبريكات.

كما حضر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوفد المرافق، والرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط لتقديم واجب العزاء بالسيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين.

هذا واستؤنفت عند الساعة عند الثالثة بعد الظهر مراسم التعازي والتبريكات وتستمر حتى الخامسة والنصف على ان تستكمل غدا الاربعاء في الأوقات ذاتها.

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حزب الله تقبل التبريكات والتعازي بالسيدين نصر الله وصفي الدين (طاب ثراهما)
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