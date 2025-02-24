أشيع استشهاده مع السيد نصر الله ليظهر بجانب النعش حيًا.. "درع السيد" يشغل مواقع التواصل

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام منذ يوم امس وحتى الان، بلقطات معينة ظهر فيها احد ابرز الشخصيات المرافقة للامين العام السابق لحزب الله الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله، وذلك بعد ان اشيع استشهاده في الضربة التي استهدفت الشهيد السيد نصر الله في سبتمبر 2024.

وتناقلت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق ولبنان بشكل مكثف مقاطع فيديو لرجل يدعى جواد أبو علي وهو يقف بجوار نعش الشهيد السيد نصر الله خلال التشييع، فيما أظهرت مقاطع فيديو جموع المشيعين وهم ينادون "أبو علي"، حيث كان ظهوره مفاجئا بعد ان اشيع اغتياله.

وأبو علي جواد، هو أكثر الأشخاص المقربين من الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله وهو قائد "القياديين الـ19" المقربين من السيد نصر الله، وكان يفدي السيد نصر الله بروحه كما تقول التقارير حتى انه اطلق عليه "درع السيد"، وكان الشهيد السيد نصر الله يثق به ثقة كبيرة جدًا.