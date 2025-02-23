تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع تشييع السيدين الشهيدين نصرالله وصفيّه الهاشمي (رضوان الله تعالى عليهم)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا ومؤثرًا مع تشييع الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله، حيث عبّر الناشطون عن مشاعر الحزن العميق والمواساة، وأكدوا تضامنهم الكامل مع المقاومة وحزب الله.

هذه المناسبة شكلت فرصة للجماهير لتجديد العهد والوفاء لمسيرة السيد نصر الله التي امتدت لعقود من الزمن، وقاد فيها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع الهيمنة في المنطقة.

فيما انتشر وسم “#إنا_على_العهد” بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صورًا للسيد نصر الله والسيد الهاشمي وعبارات مؤثرة تؤكد تمسكهم بالنهج الذي خطه الأمين العام لحزب الله.

الكلمات التي كتبها الناشطون كانت تعبيرًا عن الولاء والتفاني في دعم المقاومة، وقد أظهرت تلك المنشورات مشاعر الانتماء العميق إلى قيم المقاومة.

وفي سياق متصل، رافق التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي تداول العديد من الفيديوهات والصور التي توثق لحظات الحزن والتأبين، حيث قام كثير من النشطاء بمشاركة لحظات تشييع السيد نصر الله، وعلقوا عليها بكلمات مؤثرة تعكس مشاعرهم تجاه قائد المقاومة.

كما تبادل المستخدمون رسائل مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونددوا بمحاولات التأثير على إرادة الشعوب العربية في دعم المقاومة.

عكست التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وحدة الصف العربي والإسلامي، حيث أكد الناشطون على التزامهم بمبادئ المقاومة، مؤكدين أن النهج الذي قاده السيد نصر الله سيستمر مهما كانت التحديات.

وأشار العديد منهم إلى أن نصر الله ليس مجرد قائد سياسي، بل رمز لمقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعوب المستضعفة.

العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين شاركوا في هذا التفاعل، حيث أظهروا دعمهم للمقاومة في هذا الوقت العصيب، مما جعل هذه المناسبة مناسبة لتوحيد الصفوف في مواجهة الأعداء.

تفاعل الناشطين أظهر أن القيم التي زرعها السيد نصر الله في قلوب مناصريه ستظل حية في ذاكرة الأجيال القادمة، وأن المقاومة ستستمر بغض النظر عن الظروف أو التحديات.