بدء مراسم تشييع السيدين الشهيدين نصرالله وصفي الدين (رض) في بيروت،رغم وقع غارات جيش الاحتلال الصهيونى

على وقع الغارات التي شنتها مسيرات صهيونية في جنوب وشرق لبنان، انطلقت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله وخليفته السيد الشهيد هاشم صفي الدين ( رضوان الله تعالى عنهم) في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد، إذ تقاطر اللبنانيون من كل المناطق إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث امتلأت المقاعد منذ الفجر.

كما غص محيط الملعب بآلاف المشاركين الذين حملوا رايات حزب الله، حيث حضرت وفود عربية وإقليمية من العراق وإيران واليمن. وشارك وفد إيراني بالتشييع برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليباف.

فيما حضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بصفته الشخصية وممثلا عن الرئيس اللبناني جوزيف عون، كذلك يشارك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في تشييع نصرالله وصفي الدين.

وبالتزامن مع التشيع المهيب، استهدفت غاراتان إسرائيليتان اليوم الأحد، محيط بلدتي القليلة وأنصار في جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارة استهدفت المنطقة بين ديرقانون النهر ومعروب في الجنوب، كما شنت طائرة إسرائيلية غارة على منطقة بريصا في جرود الهرمل شرق لبنان.

فيما شهدت الأجواء اللبنانية، اليوم الأحد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت، وفق ما أفادت التقارير.