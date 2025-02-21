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سوريا - لبنان - فلسطين
شلل كامل يصيب الاحتلال وإيقاف حركة الحافلات والقطارات، بعد سلسلة العبوات الناسفة.
وكالة انباء براثا
102
2025-02-21
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