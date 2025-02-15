سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله اللبناني يدعو أنصاره الى اعتصامات شعبية


دعا حزب الله اللبناني، أنصاره الى اعتصام شعبي مساء اليوم السبت (15 شباط 2025)، على جادة الإمام الخميني (طريق المطار القديم) – تحت جسر الكوكودي وسط بيروت.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الحزب ان هذا " الاعتصام يأتي استنكاراً للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية، ومواصلة اعتداءاته اليومية، وفرض شروطه التعسفية ضد لبنان".

وفي وقت سابق، ادان رئيس جمهورية لبنان، جوزيف عون، الاعتداء على موكب تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على طريق المطار القديم في محيط الكوكودي، والذي أدى إلى إصابة فرد من القوة الأممية بجروح مساء امس الجمعة، فيما عدها تصرفات مرفوضة ومدانة.

وقال عون في تصريح صحفي إنه "ندين الهجوم على قافلة (اليونيفيل)"، مبينا، ان "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار".

وأضاف، ان "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة ولا يمكن السماح بتكرارها".  وتابع، انه "نهيب بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة ونؤكد أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلمياً".

وذكرت وسائل إعلام أنّ الموكب الذي تمّ احراقه يعود لنائب رئيس "اليونيفيل" أرولدو لازارو، وأنّ أربعة عناصر من القوة الأممية كانوا داخل السيارة التي تعرّضت للاعتداء، حيث توجّه 3 منهم إلى مطار بيروت فيما نُقل الرابع إلى المستشفى العسكري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة توثّق قيام متظاهرين بإضرام النار في آلية تابعة لليونيفيل، ووصول تعزيزات للجيش على طريق المطار ومحاولات لفتحها.

وأعلنت "قيادة الجيش - مديرية التوجيه " في بيان، أنّها ستعمل بكل حزم على "منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المُخلّين بالأمن".

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