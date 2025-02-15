روسيا تعرب عن شكرها لحركة حماس بعد الإفراج عن الأسير ألكسندر تورفانوف

أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن امتنان موسكو لقيادة حركة "حماس" لإطلاق سراح المواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، حيث ذكر بيسكوف: "ترحب موسكو بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف في فلسطين وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد سلمت في وقت سابق من يوم السبت، ثلاثة أسرى، بما في ذلك الروسي ألكسندر تروفانوف، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فيما كانت حركة حماس قد اختطفت تروفانوف ووالدته يلينا تروفانوفا وجدته إيرينا تاتي وخطيبته سافير كوهين في صباح يوم 7 أكتوبر2023 من كيبوتس نير أوز في جنوب إسرائيل.