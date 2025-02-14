لبنان.. "الرؤساء الثلاثة" يتسلمون دعوات للمشاركة بتشييع الشهيد الاقدس السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه

تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الخميس، دعوات للمشاركة في تشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه

وتسلّم عون، دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليهما وذلك خلال استقباله وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد.

واستقبل نبيه بري بعد ظهر اليوم وفدا من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي.

وسلم الوفد لرئيس المجلس دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في مكتبه في السرايا الحكومي، ذات الوفد، وتسلم دعوة للمشاركة في التشييع.

وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم قال أن موعد تشييع الأمينين العامين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 فبراير 2025.