وزير خارجية سوريا: علاقتنا مع العراق رسمية ومتميزة ولا نلتفت للتحريض

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن العلاقة بين بلاده والعراق قائمة على أسس رسمية ومتينة، مشددا على احترام سوريا للحكومة العراقية، حيث ذكر الشيباني في تصريح له: "علاقتنا الرسمية هي مع الحكومة العراقية، ونكن لهم كل الاحترام والود"، مؤكدا أن دمشق لا تلتفت إلى الأصوات التي تحاول التحريض على العلاقة بين البلدين.

وأضاف، أن العلاقات بين سوريا والعراق تستند إلى مواقف رسمية وروابط دبلوماسية متميزة، مما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.