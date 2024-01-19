سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تجري مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو


 صرّحت حركة حماس بأن وفدا عنها التقى اليوم الجمعة في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .
وذكر بيان الحركة على تلغرام، أجرى وفد قيادة حركة حماس مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة.
وأشار وفد قيادة حماس إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني، وسلوكه ضد شعبنا وشعوب المنطقة، تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، وأكد الوفد على حق شعبنا الفلسطيني في تحقيق الحرية والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة.
وعبّر السيد بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وقد أثنى الوفد على هذه الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة.
وكان رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، قد ترأس وفد حماس في هذا اللقاء.
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