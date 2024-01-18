سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة 7 من أفراد "الزعانف" الإسرائيلية بعد ابتلاعهم البنزين عقب انقلاب زورق كانوا على متنه


أصيب 7 من أفراد فرقة الزعانف البحرية الإسرائيلية بجروح طفيفة مساء الأربعاء بعد أن انقلب زورق حربي كانوا على متنه قرب شاطئ عسقلان.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الأفراد السبعة ابتلعوا البنزين المختلط بمياه البحر وتم إجلاؤهم إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج الطبي.

وقال قائد قاعدة أشدود إنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث على الفور.

وأفاد الموقع العبري بأن زورقا من نوع "دابور" يحمل أفرادا من فرقة الزعانف البحرية انقلب قبالة ساحل عسقلان، مؤكدا أن الزورق لم يتم انتشاله بعد.

وأشار "واللا" إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود المصابين.

وأوضح الموقع أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يرد على طلب التعليق على الحادث.

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