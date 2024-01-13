استشهاد 20 فلسطينيا بقصف صهيونيي استهدف منزلا في غزة

أفادت مصادرُ فلسطينية بانتشال جثامين 20 شخصا إثر قصف صهيوني استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجر السبت.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، بقصف جوي صهيوني لمنزل يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى أكثر من 23 ألفا والجرحى إلى أكثر من 60 ألفا من جراء القصف الهمجي منذ بدء الحرب.

في كل يوم، يؤدي إطلاق الاحتلال للصواريخ والمدفعية والقذائف إلى إنتاج صور جديدة لمعاناة الفلسطينيين وخسائرهم في قطاع غزة.

وقد أدى القتال إلى نزوح جميع السكان تقريباً، وتكدس معظمهم في أقصى جنوب المنطقة.

ويخشى العديد من السكان الذين فروا من عدم السماح لهم بالعودة أبدا، أو إذا سمحوا بذلك، فإن أحيائهم ستكون غير صالحة للسكن.