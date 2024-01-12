عاجل : روسيا تعلن إدانتها قصف اليمن وتدعو المجتمع الدولي لإدانته ولمنع التصعيد
سوريا - لبنان - فلسطين

انقطاع تام للاتصالات في غزة


أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الجمعة عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي اليوم الـ 98 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عن اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا أمس الخميس.

ومع سعي إسرائيل لتقديم حجج ضد تلك الاتهامات، فإنها تواصل قصف القطاع وارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى، حيث أحصت وزارة الصحة ارتكاب إسرائيل منذ فجر اليوم 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.

وفي أحدث احصائية للشهداء أعلنت وزارة الصحة في غزة عصر اليوم عن استشهاد 23,708 وإصابة 60,005 بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفتت الى ان الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا خلال 24 ساعة" مبينة :" ان الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم".

في غضون ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن، وأوقعت قتلى وجرحى. وفي حين أيدت دول أوروبية الهجمات، فإن روسيا انتقدتها ودعت مجلس الأمن للانعقاد./

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقطاع تام للاتصالات في غزة
الجزيرة: 32 شهيدا نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم
الكشف عن حصيلة صادمة فيما يخص أطفال غزة!
محكمة العدل الدولية تستكمل أولى جلساتها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني
بتهمة الإبادة الجماعية.. جنوب أفريقيا تقاضي إسرائيل في لاهاي
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
"حزب الله" يستهدف مستوطنة كريات شمونة وتجمعا لجنود إسرائيليين بعشرات الصواريخ
قراءة عسكرية.. انسحاب عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية من شمال القطاع
مشاهد لاشتباك مقاتلي القسام مع قوات الاحتلال في غزة
شاهد│مقاتلو كتائب القسام يستهدفون آليات وقوات الاحتلال شمال غزة ويحرقون دبابة ميركافا بقذيفة الياسين
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك