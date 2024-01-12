انقطاع تام للاتصالات في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الجمعة عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال الخلوي والثابت والإنترنت بقطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي اليوم الـ 98 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عن اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا أمس الخميس.

ومع سعي إسرائيل لتقديم حجج ضد تلك الاتهامات، فإنها تواصل قصف القطاع وارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى، حيث أحصت وزارة الصحة ارتكاب إسرائيل منذ فجر اليوم 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.

وفي أحدث احصائية للشهداء أعلنت وزارة الصحة في غزة عصر اليوم عن استشهاد 23,708 وإصابة 60,005 بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفتت الى ان الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا خلال 24 ساعة" مبينة :" ان الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم".

في غضون ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن، وأوقعت قتلى وجرحى. وفي حين أيدت دول أوروبية الهجمات، فإن روسيا انتقدتها ودعت مجلس الأمن للانعقاد./