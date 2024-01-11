سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة


تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء التصعيد في أوائل أكتوبر الماضي، بمقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة.

وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، قتل 23469 شخصا"، فوفقا لوزارة الصحة وخلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، قُتل 112 فلسطينيا وأصيب نحو 200 شخص بهجمات شنها الجيش الإسرائيلي.

وشهدت غزة، اليوم الخميس، قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، في وقت دارت اشتباكات ضارية جنوب شرقي خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائفها شرق مخيم البريج.

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