سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يستهدف مستوطنة كريات شمونة وتجمعا لجنود إسرائيليين بعشرات الصواريخ


أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وتجمع لجنود إسرائيليين في تل شعر وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم، ‏استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 اليوم الخميس 11-1-2024 ‏مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ". ‏

وأضاف البيان "تؤكد المقاومة مجددا أنها جاهزة للرد الفوري على أي عدوان يطال المدنيين".‏

وذكر الحزب في بيان منفصل أن "‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 03:05 من بعد ظهر اليوم الخميس 11-1-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق 30 قذيفة وصاروخا من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الأعلى من بينها كريات شمونة.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني-الهيئة الإسلامية في بيان بوقت سابق من اليوم مقتل عنصرين في الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على مركز صحي في بلدة حانين جنوب لبنان.

 

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

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