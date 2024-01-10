استكشفوا المكان بالمُسيرات والكلاب واطمأنوا فانفجر النفق ..

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد لكمين استهدفت فيه قوة إسرائيلية داخل نفق في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأظهرت أولى المشاهد طائرة "كواد كابتر" -مسيرة تابعة لسلاح المشاة بجيش الاحتلال- وهي تحوم فوق المنطقة التي تحتوى نفقا، ثم يظهر أحد عناصر القسام وهو يتحدث لرفاقه عبر شبكة الاتصالات الخاصة، ويقول لهم إن القوة الخاصة الإسرائيلية بدأت بالدخول.

وظهر أفراد جيش الاحتلال مدججين بالأسلحة ومعززين بكلاب بوليسية وكاميرا مراقبة، قبل أن يطبق مقاتلو القسام الكمين عليهم بعد استدراجهم، إذ فتحوا الرشاشات النارية باتجاههم قبل تفجير عبوة ناسفة.

وخلال اليوم، قالت كتائب القسام أنها دكّت تحشدات الاحتلال المتوغلة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

ونشرت مشاهد أخرى لاشتباك مقاومي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور مدينة غزة.