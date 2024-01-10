ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين فى غزة الى /115/ صحفيا

اعلن المكتب الاعلامى الحكومى في غزة، اليوم، الأربعاء عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 115 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء الصحفيين أحمد البدير والزميل الصحفي شريف عكاشة والصحفية هبة العادلة.

وذكر مراسل قناة الجزيرة ان الزميل الصحفي شريف عكاشة استشهد في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

كما استشهد الزميل الصحفي أحمد بدير بقصف إسرائيلي لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع