مجاهدوا حزب الله يوجهون رسالة إلى السيد نصر الله!



بعث مجاهدوا حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء برسالة إلى أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله، في إطار الحرب مع الكيان الصهيوني.

وأستهل مقاتلوا حزب الله في رسالتهم إلى سيد المقاومة بالقول، سماحة العشق، يا عنوان الصدق والإخلاص، يا أبا المجاهدين والشهداء، لك منا كل تحية وإكبار، لك من كل سلام ودعاء، لك منا كل الحب والولاء، ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان وأزلت عنا تعب الليالي والأيام.

وتابعوا، يا سيدنا..يا وعد الله الصادق وبأسه الشاهد..جنودك قد أعاروا الله جماجمهم.. يا سيدنا يا حبيبنا يا سيد العشق والنزال منك تعلمنا الشجاعة والإقدام.

وأضافوا، مجاهدو حزب الله، وعدُنا لكم ولأهلنا الأوفياء أن نبقى أُمناء في حفظ وصية الشهداء..جنودك رهن إشارتك ليعذب الله بأيديهم الأعداء ويشف صدور قوم مؤمنين.



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