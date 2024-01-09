كتائب القسام تفجر نفقين بقوة صهيونية

/ أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، تفجير نفقين بقوة صهيونية، في غزة.

وبينت الكتائب في بيان، أنه "تم تفجير نفقين بقوة صهيونية بعد اقترابها من عيني النفقين ، واوقعت عناصرها بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".

واعلنت كتائب القسام أنها استهدفت مع قوة مشتركة من سرايا القدس بقذائف الهاون مقر قيادة لقوات الجيش الصهيوني شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أكدت كذلك الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) شرق حي الزيتون في مدينة غزة.