سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة وثكنة وجنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة


أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء ،استهداف جنود ومقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأصدر "حزب الله" عدة بيانات جاء فيها:

- عند الساعة 03:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏وأُصيبت إصابة ‏مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

- عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع ‏رويسات القرن بالأسلحة الصاروخية، ‏وأُصيب إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 2:20 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ادميت بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصيب اصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

- عند الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏حانيتا بالأسلحة المناسبة ‏وأصيب اصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

- عند الساعة 9:40 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة يفتاح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصيبت إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

- عند الساعة 9:35 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وتم اصابته إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏ ‏ ‏

- البيان صدر عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان): "قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية، وذلك في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل - الحاج جواد".

‏- ‏عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

 

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