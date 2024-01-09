سوريا - لبنان - فلسطين

هنية يطلب السلاح ويخاطب الدول الإسلامية


وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الدعوة إلى الدول الإسلامية بدعم المقاومة بالسلاح لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح هنية في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان دعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن إسرائيل بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.
ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة حماس على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.
وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر. حيث جرى من خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى "حماس" مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
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