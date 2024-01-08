سوريا - لبنان - فلسطين

"القسام" تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى في مخيم البريج وسط غزة وتؤكد مقتل جنود إسرائيليين


أعلنت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاعها بين قتيل وجريح

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تفشل محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله وتم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية، بأن "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا (الجيش الإسرائيلي) في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة ودموية على قطاع غزة المحاصر، راح ضحيتها حتى أمس الأحد، 22835 قتيلا و58416 مصابا، وبحسب تقارير مؤسسات دولية وأممية، فإن ما يزيد عن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

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