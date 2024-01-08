سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بعد ساعات من استشهاد قيادي له في غارة على الحدود اللبنانية


أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال الحزب في بيان له، إن الاستهداف كان بالأسلحة الصاروخية وأوقع فيه إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن قواته "استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وأعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، استشهاد  أحد قادته الابرار الميدانيين في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام طويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى استشهاده"

 

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