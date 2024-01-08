حزب الله يستهداف موقعين إسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة

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إستهدف حزب الله اليوم الاثنين موقعي حدب البستان و‏رويسات العلم المحتلين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.وذكر حزب الله في بيانين منفصلين أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الاثنين موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، وعند الساعة 11:40 من ظهر اليوم تم استهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق فيه إصابات مباشرة.وفي السياق ذاته، أعلن جيش الإحتلال اليوم، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت خلال الليل العديد من الأهداف التابعة لـحزب الله في جنوب لبنان.ومن الجدير بالذكر، أن عدد الشهداء في صفوف حزب الله قد وصل نتيجة القصف الصهيوني على جنوب لبنان منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 145 شهيد.