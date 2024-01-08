إغتيال قيادي في حزب الله بقصف صهيوني في جنوب لبنان!

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استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الاثنين سيارة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وبيّن مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن قياديا عسكريا بارزا في حزب الله قتل في العملية.وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارة استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق محلة الدبشة ببلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخا موجها، مبينة أن الغارة أسفرت عن وقوع اصابات، كما أدت الى جنوح السيارة إلى جانب الطريق واحتراقها.وأوضح المصدر لـ أ ف ب إن القيادي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، موضحا أنه "كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب.وتناقلت وسائل إعلامية لبنانية أن القيادي الذي قتل يدعى وسام الطويل الملقب (جواد)، دون أن يتم تبني هذه المعلومات رسميا من حزب الله.وذكرت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان يوم الاثنين أسفرت عن مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وعرفته المصادر الأمنية بأنه وسامكذلك كشفت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الطويل هو نائب رئيس وحدة ضمن قوة الرضوان، مشيرة إلى أنه ومقاتل آخر من حزب الله قتلا عندما أصيبت سيارتهما في غارة على قرية خربة سلم اللبنانية.ونوهت أحد المصادر الأمنية هذه ضربة مؤلمة للغاية. والأمور سوف تشتعل الآن.