سوريا - لبنان - فلسطين

بعد فقدان الثقة داخل الحكومة الصهيونية .... المجرم نتنياهو يقترح قانونا لإخضاع الوزراء لاختبارات كشف الكذب


أعلن المجرم الارهابي قاتل الاطفال والنساء المدعو بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه يعتزم اقتراح قانون يُخضع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة لمجلس الوزراء، حيث قال نتنياهو إن الكنيست يعاني من "طاعون التسريبات".

وبعد ذلك بوقت قصير، ذكر أيضا أن هذا القانون يجب أن يمر لأنه "غير مستعد للاستمرار على هذا النحو".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات جديدة نشبت بين وزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش حول تشكيل لجنة تحقيق داخلية في أداء الجيش خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

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