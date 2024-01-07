سوريا - لبنان - فلسطين

بعد فاجعة عائلته.. الصحفي وائل الدحدوح يفقد ابنا اخر بقصف استهدف صحفيين في غزة


أعلنت وسائل اعلام ومصادر صحفية، استشهاد الصحفي حمزة الدحودخ، نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة إن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس، خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

 

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح في 25 أكتوبر الماضي، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

 

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