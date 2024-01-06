تظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل المجرم الارهابي نتنياهو وحكومته

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة برحيل الارهابي بنيامين نتنياهو، وحكومته أيضا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.

وأشارت وسائل إعلام أخرى بخروج مظاهرات في مدينة تل أبيب، للسبب ذاته، حيث يطالب المحتجون نتنياهو، بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للمطالبة باستقالته.