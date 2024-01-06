سوريا - لبنان - فلسطين

حصيلة ضحايا غزة تصل الى 22722 شهيداً و58166 مصابا


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم السبت 6 يناير/كانون الثاني 2024، ارتفاع عدد الشهداء إلى 22722 شهيداً، وإصابة 58166 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها أجهزت على 9 جنود إسرائيليين جنوب القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 122 شهيداً و256 إصابة.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 107، وذلك بعد استشهاد الصحفي أكرم الشافعي متأثراً بجراحه التي أصيب بها.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، غارات مكثفة في خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال في تلك المناطق.

وقالت مصادر محلية إن 22 فلسطينياً استشهدوا منذ فجر اليوم في خان يونس، و25 آخرين في المحافظة الوسطى.

في السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال انسحبت من معظم المناطق في مدينة غزة وشمالها، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمركز للآليات في شارع 10 جنوب مدينة غزة، ومنطقة التوام والمقوسي غرب المدينة.

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حصيلة ضحايا غزة تصل الى 22722 شهيداً و58166 مصابا
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