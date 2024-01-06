قصف قاعدة جوية إسرائيلية بـ 62 صاروخا رداً على إغتيال العاروري

صراح حزب الله اللبناني عن قصفه قاعدة ميرون ‏الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على اغتيال صالح ‏العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت مؤخرا.

وذكر البيان، تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيا عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما، ميرون شمالا، ‏والثانية متسبيه رامون جنوبا.‏

وأوضح البيان، قيام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح اليوم السبت ‌وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكدة.