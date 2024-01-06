قصف قاعدة جوية إسرائيلية بـ 62 صاروخا رداً على إغتيال العاروري

صراح حزب الله اللبناني عن قصفه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخا، ردا على اغتيال صالح العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت مؤخرا.
وذكر البيان، تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزا للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما، ميرون شمالا، والثانية متسبيه رامون جنوبا.
وأوضح البيان، قيام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح اليوم السبت وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من أنواع متعددة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.
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