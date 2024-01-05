سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف موقع بركة ‏ريشا المحتل جنوب لبنان بصواريخ بركان


 أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهدافه ‏ل‏موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وصواريخ بركان، وتموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان.
وقال حزب الله في بيانين منفصلين أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ذكر في البيان الأول إستهداف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدوا المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم الجمعة ‏موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏
وكذلك إستهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدوا المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر اليوم الجمعة ‏تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان، وتمن إصابته ‏إصابة مباشرة.‏
وبعهدها استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدوا المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:40 من مساء اليوم الجمعة 5-1-2024 موقع بركة ‏ريشا بصواريخ بركان وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏
وصرّح أمين عام حزب الله حسن نصر الله اليوم في كلمة له إن المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة.
ومن الجدير بالذكر أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع، حيث حذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.
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