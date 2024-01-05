"العدد في زيادة"... إعلام: الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كـ"معاقين" بسبب الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع ستعترف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين جراء إصابتهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.

وفي سياق متصل، قال رام عيمناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، أمس الخميس، إن على بلاده مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع بـ 60 مليار شيكل سنويًا.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع رام عميناخ، أوضح من خلالها أن من يطّلع على البيانات العسكرية يدرك أن إسرائيل في حاجة إلى نحو 60 مليار شيكل (الشيكل = 0.27 دولار)، بشكل سنوي.

وشدد المسؤول الإسرائيلي السابق على أنه من أجل حماية إسرائيل، بشكل حقيقي، فإنه على حكومة بنيامين نتنياهو مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع، في الوقت الحالي.