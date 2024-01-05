سوريا - لبنان - فلسطين

"العدد في زيادة"... إعلام: الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كـ"معاقين" بسبب الحرب على غزة


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع ستعترف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين جراء إصابتهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.

 

المشافی الإسرائیلیة تستقبل جرحی مسلحی جنوب سوریا- الأخبار الشرق الأوسط - وکالة تسنیم الدولیة للأنباء

 

وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.

وفي سياق متصل، قال رام عيمناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، أمس الخميس، إن على بلاده مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع بـ 60 مليار شيكل سنويًا.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع رام عميناخ، أوضح من خلالها أن من يطّلع على البيانات العسكرية يدرك أن إسرائيل في حاجة إلى نحو 60 مليار شيكل (الشيكل = 0.27 دولار)، بشكل سنوي.

 

وشدد المسؤول الإسرائيلي السابق على أنه من أجل حماية إسرائيل، بشكل حقيقي، فإنه على حكومة بنيامين نتنياهو مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع، في الوقت الحالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"العدد في زيادة"... إعلام: الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كـ"معاقين" بسبب الحرب على غزة
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع صهيونية وتحقيق إصابات مباشرة
اسد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله :: إسرائيل سقطت أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا
معلومات مهمة تشير الى قرب نهاية المجرم الارهابي نتنياهو
تل أبيب تجري مباحثات مع دول عدة لقبول مهاجرين من غزة!
إسرائيل تستعد لرد كبير من حزب الله على خلفية إغتيال العاروري
حزب الله: إغتيال الشيخ صالح العاروري لن يمر أبدا من ‏دون رد وعقاب
لبنان يرفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
المحكمة العليا تلغي قانون "عدم المعقولية" .. هل دقّ المسمار الأخير في نعش الاستقرار الداخلي للاحتلال؟
قال قبل أشهر: "أنا أعيش بالوقت الضائع واغتيالي قادم"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك