"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع صهيونية وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف مواقع صهيونية وتجمعات للجنود على الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" في بيانات عدة أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الخميس : "استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا ‏مستحدثا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية".‏ ‏

- عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الخميس: "استهدفت قوة ‏القناصة في المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل".‏

- عند الساعة 11:20 من قبل ظهر اليوم الخميس: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 11:10 من قبل ظهر اليوم الخميس: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم الخميس: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 09:00 من صباح اليوم الخميس: استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏