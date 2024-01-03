سوريا - لبنان - فلسطين

اسد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله :: إسرائيل سقطت أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا


قال أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في كلمة مساء الأربعاء، إن إسرائيل سقطت أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا، فيما أشار الى أن كل حركة مقاومة تتصرف بقرارها وهي التي تفتح الجبهة أو تغلقها.

وأضاف سماحته في كلمة  في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، "نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه والشهيد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وإخوانه".

وتابع قائلا "كما نتوجه بالتعزية إلى عائلات الذين قتلوا في جوار مرقد سليماني في كرمان"، وتوجه نصر الله بالتعازي لعائلة صالح العاروري وللشعب الفلسطيني ولحركة حماس.

ووجه أمين عام حزب الله اللبناني "التحية لكل من يقاتل عند الشريط الحدودي"، مؤكدا أن "دمائهم وتضحياتهم سيكون لها نتائج مباركة ومحمودة ستعود بالخير على لبنان وسوريا وفلسطين وكل الأمة".

وصرح سماحته بأن "الحاج قاسم سليماني كان إيمانه ونهجه دعم حركات المقاومة عدة وعديدا وتصنيعا"، مشيرا إلى أنه كان يسعى إلى أن تصل كل حركات المقاومة إلى الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أمين عام حزب الله أن "قاسم سليماني اليوم أصبح بشهادته أقوى وأشد وأكثر حضورا ونراه في كل الساحات والجبهات وفي البنادق والعبوات ودموع الأطفال"، مشيرا إلى أن هذا الصمود الأسطوري حاضر في هذه المعركة بقوة وما نراه اليوم هو من ثمار تضحياته على مدى عشرين عاما.

وبخصوص "المقاومة في العراق"، أفاد سماحته بأنها وجدت في الحاج قاسم الداعم والملجأ وأبو مهدي المهندس الشخصية الأساسية، ما أنتج نصرا عزيزا.

وأشار سماحته إلى أن "كل حركة مقاومة تتصرف بقرارها وهي التي تفتح الجبهة أو تغلقها انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية ومواءمة مع الرؤية والملاحظات الوطنية"، وبين أنه في "تجربة محور المقاومة لا يوجد عبيد ولا يوجد إلا القادة والسادة والشهداء الذين يصنعون النصر للأمة".

وأوضح أن من نتائج "طوفان الأقصى" إنعدام الثقة بالجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية وهذا يمس جوهر وأساس بقاء إسرائيل.

وشدد سماحته على أن صورة إسرائيل في العالم والتي عمل عليها الإعلام الغربي والأمريكي والرسمي العربي، سقطت.

وأردف بالقول: "إسرائيل سقطت أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا وهي في نظر كل شعوب العالم قاتلة الأطفال والنساء ومهجرة الناس ومرعبة ومرهبة وصاحبة أكبر إبادة جماعية في القرن الحالي".

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