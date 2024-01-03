عاجل : استشهاد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حماس في الضربة الصهيونية الغادرة بالضاحية الجنوبية في لبنان
سوريا - لبنان - فلسطين

معلومات مهمة تشير الى قرب نهاية المجرم الارهابي نتنياهو


كل المعلومات تشير إلى مايلي :

⚫ نتنياهو مذعور من انقلابٍ داخلي عليه.

⚫وجيشه مُرهق وجنودُه يطلبون الإخلاء وهنالك تمرُّد

⚫وقوات النُّخبة تكبدت خسائر مهولة.

⚫ وبايدن طلب صيغة لوقف الحرب، وإسرائيل ستقدم تنازلات لم تعهدها.

⚫ والمقاومة تقاتل بضراوة غير مسبوقة.

⚫ جرائم الاحتلال باتت عبئاً عليه وسيفاً مُسلطاً لمحاكمة مسؤوليه.

⚫اسرائيل على أبواب حربٍ داخلية ضارية، ستبدأ بإقالة نتنياهو ومحاكمته، ومحاسبة كبار القادة على هزيمة ٧ أكتوبر، والفشل في الحرب، والأهداف التي لم تتحقق، وتضليل الرأي العام، والخسائر الاقتصادية، وإفلاس الشركات، وانفلات المستوطنين، والتصعيد في الضفة والقدس والشمال، وعدم الاستقرار، وصراع الساسة على النفوذ، وانحسار الدعم الدولي، وتزايد الملاحقات القانونية الدوليةو الأكثر خطورة هو بداية الهجرة العكسية فحسب مصادر مختلفة فقد غادر حتي الآن اكثر من مليون و نصف إسرائيلي بنية عدم العودة بسبب الحرب .

⚫ ‏الحرب دخلت مرحلة الانكفاء، والاحتلال يتجرَّعُ سُمَّ الهزيمة.

⚫ وغزة ستحتفي بنشوة الانتصار رغم كل الآلام، فلأول مرة منذ ٧٥ عاماً ضربت إسرائيل على رأسها وكُسرت شوكتها، ووضعت المقاومة حداً لعربدتها

#مركز_العراق_للدراسات

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استشهاد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حماس في الضربة الصهيونية الغادرة بالضاحية الجنوبية في لبنان
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