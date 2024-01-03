إسرائيل تستعد لرد كبير من حزب الله على خلفية إغتيال العاروري

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شدّد مسؤول إسرائيلي كبير في تصريحات لصحيفة أكسيوس الأمريكية، أن تل أبيب تستعد لرد واسع للغاية على خلفية إغتيال العاروري والذي قد يشمل إطلاق حزب الله صواريخ بعيدة المدى.وأضاف المسؤول، إسرائيل تستعد لرد كبير للغاية على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والذي قد يشمل إطلاق حزب الله صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل.وبثّت وسائل إعلام لبنانية في بياناتها خبر إستشهاد القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية. حيث وقع الانفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية إستهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.