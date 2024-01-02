استشهاد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حماس في الضربة الصهيونية الغادرة بالضاحية الجنوبية في لبنان

افاد مصدر صحفي ان الضربة الصهيونية الغادرة التي استهدفت مقر حركة حركة حماس في منطقة الاشرفية في الضاحية ببيروت اسفرت عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية قد افادت اليوم الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط شهداء وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.