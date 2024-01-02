سوريا - لبنان - فلسطين

حماس: لن نطلق سراح الأسرى الإسرائيليين الا بشروطنا


أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد دراسة ما ورد من مصر وقطر من مقترحات قدمت الحركة موقفها ورؤيتها التي تقوم على وقف كلي لإطلاق النار والإسراع بإغاثة أهل غزة.

وقال هنية أنه "ليس أمام إسرائيل إلا الاستجابة لإرادة شعبنا. وأضاف "نحن من يقرر بأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا".

وشدد على أنه "لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين".

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية السبت الماضي بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموساد "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة".

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حركة "حماس" متفقة مبدئيا على استئناف التفاوض حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة في غزة".

ويذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر. وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى "حماس" مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

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