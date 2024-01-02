سوريا - لبنان - فلسطين

وسائل اعلام لبنانية تكشف تفاصيل انفجار بيروت


كشفت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص انفجار بيروت، مشيرة الى استهداف مكتب تابع لحركة "حماس".

ونقل موقع "لبنان 24" عن مصدر أمني قوله، "استشهاد 3 أشخاص، وإصابة 6، خلال الانفجار الذي حصل في الضاحيّة الجنوبيّة ل‍بيروت".

ووفق المعلومات الأوليّة، بحسب الموقع "المستهدف بالانفجار هو مكتب تابع ل‍حماس ومسؤول في الحركة".

 الى ذلك، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، وسقوط عدد من الجرحى".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وقوع انفجار عنيف، وتضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجار، إذ أشارت مصادر أمنية إلى انه ناجم عن سيارة مفخخة.

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