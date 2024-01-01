رئيس أركان الاحتلال السابق: خسرنا الحرب ضد "حماس".. صورة النصر هي إزاحة نتنياهو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، دان حالوتس، إن "إسرائيل خسرت الحرب ضد ’حماس’، وإن صورة النصر الوحيدة، التي ستتحقق هي الإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وألقى حالوتس كلمة أمام تجمع لنشطاء مناهضين للحكومة، وقال: "لن تكون هناك صورة نصر، لأن الصورة، هي صورة خسارة الوطن، 1300 قتيل، و240 مختطفا منهم من أعيدوا، وهناك 200 ألف لاجئ" بحسب القناة السابعة العبرية.

وأضاف: "صورة الانتصار بالنسبة لي، هي حين يتنحى رئيس الوزراء هذا عن السلطة".

وتوقع حالوتس، اندلاع حرب أهلية داخل دولة الاحتلال، وقال إن "مليشيات بن غفير باتت مسلحة بكثرة اليوم".

وشهدت كلمة رئيس أركان الاحتلال السابق، تصفيقا حارا من قبل المشاركين، وقال: "هذه هي صورة النصر، لا يوجد تأخير، هذا ما نحتاجه لتوجيه الجمهور بأكمله وملايين آخرين داخل إسرائيل".

وتعالت الأصوات التي تهاجم التضخيم العسكري لإنجازات جيش الاحتلال، أمام الخسائر الحقيقية التي يتكبدها على يد المقاومة الفلسطينية في الميدان.

وقال مسؤول شكاوى الجنود الأسبق في جيش الاحتلال، يستحاق بريك إن "الجيش يقدم صورة كاذبة للجمهور عن خسائر ’حماس’ في قطاع غزة وهي صورة مخالفة للواقع".

وقال بريك إن "خسائر ’حماس’ قليلة مقارنة بإعلانات الناطق باسم الجيش، وتقديم ما يجري في غزة على أنه انتصار للجيش سابق لأوانه والأفضل التواضع في الطرح".

ولفت إلى أن الجيش "جنّد الإعلام لتضخيم هجومه على القطاع، وهذه أكثر الحروب تغطية منذ قيام إسرائيل" على حد قوله.