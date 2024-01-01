حكومة الاحتلال ترشو المستوطنيين للعودة إلى غلاف غزة

وصف رئيس بلدية مستوطنة "سديروت" ألون دافيدي، الاثنين، خطة حكومة الاحتلال المتمثلة "في طلبها من السكان العودة إلى غلاف غزة مقابل منحة مالية، بالخطة الوهمية والغبية".

وقال دافيدي، إن "الحكومة والجيش لا يتكلمان بشفافية"، منتقدا "منحة العودة التي تتيح لسكان سديروت مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها والعودة للعيش في المدينة".

وتابع: "تعلمنا من 7 أكتوبر أن حكومتنا وجيشنا فشلا في تقييماتهما، والآن يطالبوننا بالعودة مقابل مكافأة مادية غبية، دون أي وضوح بخصوص المستقبل".

وأكد دافيدي، أن "المناطق لا يوجد فيها ملاجئ ولا مدارس ولا أي أثر لحياة طبيعية".

وكانت بلدية "سديروت"، أبلغت سكان المناطق التي تديرها، موافقة حكومة الاحتلال على تمديد إقامتهم بالفنادق حتى 31كانون الثاني/يناير الجاري.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جرى إجلاء الآلاف من مستوطنة "سديروت" المحاذية للحدود مع قطاع غزة إلى الفنادق، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، وما تبعها من قصف مستمر لفصائل المقاومة الفلسطينية لمستوطنة "سديروت".

ولليوم السابع والثمانين على التوالي، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 21 ألفا و978 شهيدا، إضافة إلى إصابة 56 ألفا و697 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.